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Facebook удалил почти 100 учётных записей, связанных с Россией

Среда, 6 мая 2020, 08:14

Компания Facebook отчиталась об удалении сотен страниц и учётных записей из-за недопустимого поведения пользователей соцсети в апреле 2020 года.

Источник: сообщение на официальном сайте

Детали: В частности эксперты говорят что удалили 46 страниц, 91 учетную запись Facebook, 2 группы и 1 учетную запись Instagram, связанные с Россией.

Контент, нарушающий правила Facebook, публиковался на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском и фарси, с упором на широкий круг регионов по всему миру.

Расследовани показало, что выявленная недопустимая активность связана с физическими лицами в России, на украинском Донбассе, и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront.

Отмечается, что в общей сложности за апрель Facebook прекратил работу 732 учётных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

Украинская правда
Темы: соцсетиРосcия


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