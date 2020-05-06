Глава набсовета центра "Бабий Яр" прокомментировал возможность увольнения Хржановского

Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский говорит, что вопрос соответствия занимаемой должности художественного руководителя центра "Бабий Яр" Ильи Хржановского будет решаться на основании его деятельности, а не информкампании в прессе.

Источник: Щаранский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ко мне обращено письмо в общем-то, я думаю, уважаемых деятелей с требованием уволить Илью. Я могу сказать, что даже рассматривать этот вопрос странно.

Человека увольняют, если он не справляется с той работой, которую он взял на себя или которую мы ему поручили выполнить".

Детали: По словам Щаранского на начало июня запланировано заседание наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Если к этому времени сохранятся карантинные ограничения, члены набсовета будут общаться по Zoom.

Прямая речь: "И тогда будем оценивать этот проект. На основании какой-то кампании в прессе такие вопросы не решают".