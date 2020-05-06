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Глава набсовета центра "Бабий Яр" прокомментировал возможность увольнения Хржановского

Среда, 6 мая 2020, 09:43
Глава набсовета центра Бабий Яр прокомментировал возможность увольнения Хржановского

Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский говорит, что вопрос соответствия занимаемой должности художественного руководителя центра "Бабий Яр" Ильи Хржановского будет решаться на основании его деятельности, а не информкампании в прессе.

Источник: Щаранский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ко мне обращено письмо в общем-то, я думаю, уважаемых деятелей с требованием уволить Илью. Я могу сказать, что даже рассматривать этот вопрос странно.

Человека увольняют, если он не справляется с той работой, которую он взял на себя или которую мы ему поручили выполнить".

Детали: По словам Щаранского на начало июня запланировано заседание наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Если к этому времени сохранятся карантинные ограничения, члены набсовета будут общаться по Zoom.

Прямая речь: "И тогда будем оценивать этот проект. На основании какой-то кампании в прессе такие вопросы не решают".

Что предшествовало: Украинские деятели культуры обратились с письмом к Наблюдательному совету Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" с требованием освободить Илью Хржановского с должности художественного руководителя центра.

Негативную реакцию определенной аудитории вызвала работа режиссера над фильмом "ДАУ.Дегенерация".

Украинская прокуратура расследует обстоятельства съемок фильмов "Дау" в Харькове с 2008 по 2011 годы, во время которых режиссер использовал младенцев из приюта.

Читайте также: Хржановский о скандале с "Дау": Серия с младенцами имеет прокатный сертификат, причем даже не 18+, а 15+

Украинская правда

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Темы: культура
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