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Глава набсовета центра "Бабий Яр" прокомментировал возможность увольнения Хржановского

Среда, 6 мая 2020, 09:43

Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский говорит, что вопрос соответствия занимаемой должности художественного руководителя центра "Бабий Яр" Ильи Хржановского будет решаться на основании его деятельности, а не информкампании в прессе.

Источник: Щаранский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ко мне обращено письмо в общем-то, я думаю, уважаемых деятелей с требованием уволить Илью. Я могу сказать, что даже рассматривать этот вопрос странно.

Человека увольняют, если он не справляется с той работой, которую он взял на себя или которую мы ему поручили выполнить".

Детали: По словам Щаранского на начало июня запланировано заседание наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Если к этому времени сохранятся карантинные ограничения, члены набсовета будут общаться по Zoom.

Прямая речь: "И тогда будем оценивать этот проект. На основании какой-то кампании в прессе такие вопросы не решают".

Украинская правда
Темы: культура


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