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В Украине могут появиться "паспорта здоровья"

Среда, 6 мая 2020, 11:57
В Украине могут появиться паспорта здоровья

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они будут введены также и в Украине.

Источник: Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если это будет введено в мире и рекомендовано ВОЗ, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет".

Детали: Что касается новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий, она отметила, что такие правила сейчас разрабатываются.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

По мнению Олеськив, станет новым трендом, выдавать в гостиницах не только тапочки и шампуни, но и маленький дезинфектор и маску.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.

Что предшествовало: Ряд стран рассматривает возможность введения "паспорта здоровья", который будет доказательством того, что человек не болеет COVID-19. Всемирная организация здравоохранения предостерегала власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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