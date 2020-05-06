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Кабмин определился, когда опубликует условия смягчения карантина

Среда, 6 мая 2020, 13:25
Кабмин определился, когда опубликует условия смягчения карантина

Постановление с перечнем послаблений карантина будет опубликована на сайте Кабинета министров в среду вечером.

Источник: Заседание Кабинета министров

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Первые ограничения карантина отменяем с 11 мая. Важно, что мы вовремя запустили карантин, но не менее важно правильно и безопасно снимать ограничения. Поэтому до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.

Мы видим, что Минздрав уже начал коммуникацию с украинскими предпринимателями по этому вопросу. Акцентирую здесь внимание министра здравоохранения, а также главного санитарного врача, очень важно прислушаться к советам, которые поступают от бизнеса и лиюдей"

Детали: Шмыгаль сказал, что Минздраву поручили доработать постановление, которым ослабляется карантин, и опубликовать ее на сайте Кабмина. Министр Максим Степанов заявил, что постановление должно быть опубликовано в среду. Шмыгаль на это ответил: "Постановление сегодня вечером вешаем на сайт (Кабмина - ред.)".

Предыстория:

  • 5 мая в Кабинете министров заявили, что дорабатывают свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Украинская правда

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Темы: карантинКабинет министров
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