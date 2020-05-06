Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей

Президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавируса, иначе руководители могут остаться без должности.

Источник: видеообращение президента 6 мая

Прямая речь: "Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были.

Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники.

Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими заработной платы и надбавок. В тех регионах, где будут не выплаты, председатели ОГА минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей".