Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей

Президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавируса, иначе руководители могут остаться без должности.

Источник: видеообращение президента 6 мая

Прямая речь: "Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были.

Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники.

Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими заработной платы и надбавок. В тех регионах, где будут не выплаты, председатели ОГА минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей".

Что было раньше: 6 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что шокирован тем, как выплачивают 300% зарплаты медикам за март, которые работают с больными COVID-19, и приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться по каждой больнице и каждом медработнике.

По его словам, министерство получало многочисленные жалобы из регионов Украины из-за ситуации, хотя средства перечислили на места еще в середине апреля.

Степанов заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирусом в этом месяце.

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