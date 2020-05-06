Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей
Президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавируса, иначе руководители могут остаться без должности.
Источник: видеообращение президента 6 мая
Прямая речь: "Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были.
Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники.
Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.
На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими заработной платы и надбавок. В тех регионах, где будут не выплаты, председатели ОГА минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей".
Что было раньше: 6 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что шокирован тем, как выплачивают 300% зарплаты медикам за март, которые работают с больными COVID-19, и приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться по каждой больнице и каждом медработнике.
По его словам, министерство получало многочисленные жалобы из регионов Украины из-за ситуации, хотя средства перечислили на места еще в середине апреля.
Степанов заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирусом в этом месяце.
Предыстория:
- Ранее Степанов распорядился, чтоб с марта все медицинские работники Украины, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получали доплату в размере трех должностных окладов.
- 13 апреля глава Минздрава заявил, что все деньги, необходимые для повышенных зарплат медиков, уже перечислили в регионы.