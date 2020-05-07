Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.

Источник: министр обороны Японии Таро Коно, передает The Japan Times

Детали: По его словам, Минобороны создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО. Министр отметил, что японские пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но соответствующие протоколы все равно создадут.

Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей с НЛО он бы хотел получить от них анализ этих данных.

Напомним: