Японии разработает алгоритм действий на случай встречи с НЛО
Четверг, 7 мая 2020, 00:29
Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.
Источник: министр обороны Японии Таро Коно, передает The Japan Times
Детали: По его словам, Минобороны создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО. Министр отметил, что японские пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но соответствующие протоколы все равно создадут.
Министр Коно заверил, что не верит в НЛО, но после публикации Пентагоном видеозаписей с НЛО он бы хотел получить от них анализ этих данных.
Напомним:
- В апреле Пентагон официально показал видеозапись с НЛО.