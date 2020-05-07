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Количество новых случаев COVID-19 на Львовщине растет второй день

Четверг, 7 мая 2020, 09:09
Количество новых случаев COVID-19 на Львовщине растет второй день

Во Львовской области второй день подряд растет и является рекордной для области количество новых случаев заболевания COVID-19: 6 мая подтвердили 42 диагноза.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Twitter

Прямая речь: "+42 подтверждены диагноза COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера.

Мы не можем делать объективных заключений по 2 дням, но динамика увеличивается – и мы за этим внимательно следим. Не будьте равнодушны к своему здоровью! Берегите себя и родных!".

Этому предшествовало: За минувшие сутки, 5 мая, во Львовской области зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Это было самым большим количеством за все время карантина.

Темы: коронавирусCovid-2019ЛьвовщинаСадовый
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