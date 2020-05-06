На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим количеством за все время карантина.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина".

Детали: По словам Садового, власть внимательно отслеживает динамику заболевания, и решение об ослаблении карантина будет принимать только при условии, что динамика будет идти на спад.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: