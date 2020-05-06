Все разделы
Укр / Рус

На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Среда, 6 мая 2020, 08:18

Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим количеством за все время карантина.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина".

Детали: По словам Садового, власть внимательно отслеживает динамику заболевания, и решение об ослаблении карантина будет принимать только при условии, что динамика будет идти на спад.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Сейчас в Украине действует карантин, призванный сдержать распространение коронавируса.
  • Первый этап ослабления ограничительных мер начнется 11 мая. После него запланированы еще 4 этапа выхода страны из карантина.
  • В то же время Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин снова могут продлить.   

Украинская правда
Темы: Львовщинакоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая

Разумков созывает внеочередное заседание Рады по просьбе оппозиции

Премьер рассказал, как будут запускать метро

Все главные новости...
****
Львовщина
Из-за вспышки коронавируса на Львовщине "закрыли" село
В селе на Львовщине вспышка COVID-19: обнаружили более 20 больных
Военный погиб из-за пожара на Львовщине, еще один получил ожоги
Последние новости
08:27
Сенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля
08:18
На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин
08:14
Facebook удалил почти 100 учётных записей, связанных с Россией
08:00
Главные новости вторника и ночи: продление карантина, анонс начала конца эпидемии
07:56
В Эстонии с 15 мая откроются все учебные заведения
07:41
Том Круз планирует снять фильм в космосе
07:10
Война: один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму
06:54
Укргидрометцентр советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье
05:15
Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС
04:38
Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5000 человек
Все новости...