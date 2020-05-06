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На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Среда, 6 мая 2020, 08:18
На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим количеством за все время карантина.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter

Прямая речь: "Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина".

Детали: По словам Садового, власть внимательно отслеживает динамику заболевания, и решение об ослаблении карантина будет принимать только при условии, что динамика будет идти на спад.

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Предыстория:

  • Сейчас в Украине действует карантин, призванный сдержать распространение коронавируса.
  • Первый этап ослабления ограничительных мер начнется 11 мая. После него запланированы еще 4 этапа выхода страны из карантина.
  • В то же время Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин снова могут продлить.   

Украинская правда
Темы: Львовщинакоронавирускарантин
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