"Нафтогаз" передаст "первую волну" помощи 120 больницам

120 украинских больниц получат благотворительную помощь, доставленную "Нафтогазом", – это, в частности, защитные костюмы, мониторы пациентов, мобильные рентгены и ультразвуковые аппараты.

Источник: "Нафтогаз Украины" в Facebook

Дословно: "Часть благотворительного груза уже доставлена ​​на наши склады. Вся продукция бесплатно будет передана медучреждениям, которые определит Минздрав. Далее мы доставим медицинскую технику и средства защиты по регионам и, в сопровождении представителей местных властей, передадим врачам".

Детали: Первую волну помощи получат больницы, перечень которых предоставило Министерство здравоохранения.

Черновицкая область (11 больниц):

Черновицкая областная клиническая больница Глыбоцкая центральная районная больница Сторожинецкая центральная районная больница Черновицкая городская клиническая больница №1 Черновицкая областная детская клиническая больница Кицманская центральная районная больница Новоселицкая центральная районная больница Хотинская центральная районная больница Кельменецкая центральная районная больница Сокирянская центральная районная больница Вижницкая центральная районная больница

Закарпатская область (7 больниц):

Областная клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета Центральная городская клиническая больница Ужгородского городского совета Закарпатская областная клиническая больница им А Новака Ужгородский городской родильный дом Великоберезнянская центральная районная больница Раховская центральная районная больница Тячевская центральная районная больница

Ровенская область (5 больниц):

Центральная городская больница Ровенского городского совета Дубенская городская больница Сарненская центральная районная больница КНП "Рокитновский ЦРБ" КНП "Костопольская ЦРБ"

Львовская область (13 больниц):

КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" Львовский региональный фтизиопульминологический клинический лечебно-диагностический центр Восьмая городская клиническая больница г. Львова Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы Мостиская центральная районная больница Яворовская центральная районная больница Самборская центральная районная больница Городецкая центральная районная больница Дрогобычская центральная районная больница Стрыйская центральная районная больница Дрогобычская городская больница №1 Николаевская центральная районная больница Жидачевская центральная районная больница

Тернопольская область (14 больниц):

Почаевская районная коммунальная больница Кременецкого районного совета Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи Залищицкая центральная районная больница Монастырская центральная районная больница Борщевская центральная районная больница Козовская центральная районная больница Тернопольская городская детская коммунальная больница Лановецкая центральная районная больница Чертковская центральная коммунальная районная больница Бережанская центральная районная больница Бучачская центральная районная больница Гусятинская центральная районная больница Подволочиская центральная коммунальная районная больница Тернопольский областной перинатальный центр

Ивано-Франковская область (15 больниц):

Центральная городская больница Ивано-Франковского городского совета Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница Долинская многопрофильная больница Долинского райсовета Гоороденковская центральная районная больница Коломыйская центральная районная больница КНП Галицкая больница Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф КНП "Городская клиническая больница №1" Ивано-Франковский областной физипульмонологический центр Рожнятовская центральная районная больница Надвирнянская центральная районная больница Калужская центральная районная больница Косовская центральная районная больница Солотвинская районная больница Богородчанская центральная районная больница

Волынская область (7 больниц):

Нововолынск городская центральная больница Волынская областная инфекционная больница Волынская областная клиническая больница Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля Любомельское территориальное медицинское объединение Любомльского областного совета Городской родильный дом Локачивская центральная районная больница

Полтавская область (16 больниц):

Больница интенсивного лечения "Кременчугская" Больница интенсивного лечения 1 уровня г. Горишние Плавни Полтвская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета Лубенская больница интенсивного лечения Лохвицкая центральная районная больница Миргродская центральная районная больница Тадяцкая центральная районная больница Зиньковская центральная районная больница Решетиловская центральная районная больница Диканьская центральная районная больница Котелевская центральная районная больница Полтавская центральная районная больница Машевская центральная районная больница Чутовская центральная районная больница Карловская центральная районная больница Новосанжарская центральная районная больница

Сумская область:

Лебединская центральная районная больница

Днепропетровская область:

Магдалиновская центральная районная больница Царичанская центральная районная больница Новомосковская центральная районная больница Юриевская центральная районная больница

Харьковская область (22 больницы):

Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница" Змиевская центральная районная больница Городская клиническая больница №13 Харьковского городского совета Купянское территориальное медицинское объединение Купянского городского совета Краснокутская центральная районная больница Калмыцкая центральная районная больница Богодуховская центральная районная больница Валкиская центральная районная больница Зачепиловская центральная районная больница Сахновщицкая центральная районная больница Кегичевская центральная районная Красноградская центральная районная больница Нововодолажская центральная районная больница Харьковская центральная районная больница Змиевская центральная районная больница "КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Балаклейский район". Первомайская центральная районная больница Лозовская центральная районная больница Балаклейская центральная районная больница Чугуевская центральная районная больница Шевченковская центральная районная больница Изюмская центральная районная больница Боровская центральная районная больница

Луганская область:

Креминская центральная районная больница Попаснянская центральная районная больница Новоайдарская центральная районная больница Станично-Луганская центральная районная больница

Донецкая область: