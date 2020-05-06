"Мрия" привезла из Китая еще один гуманитарный медгруз

На Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

Источник: трансляция НАК "Нафтогаз", который оплачивал груз

Дословно "Нафтогаз": "Средства защиты и медицинское оборудование "Нафтогаз" приобрел для передачи медучреждениям Украины".

скриншот с видеотрансляции

Детали: "Мрия" доставила 111,5 тонн гуманитарного груза с медицинскими средствами.

Сообщается, что это вторая часть груза от "Нафтогаза", потому что 5 мая самолет АН-22 "Антей" также привез в Киев 31,5 тонны благотворительного груза "современной медицинской помощи".

скриншот с видеотрансляции

Встречать самолет в аэропорту "Антонов" в смт. Гостомель будут в представители высшего руководства страны.

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