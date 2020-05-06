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"Мрия" привезла из Китая еще один гуманитарный медгруз

Среда, 6 мая 2020, 09:46
Мрия привезла из Китая еще один гуманитарный медгруз

На Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

Источник: трансляция НАК "Нафтогаз", который оплачивал груз

Дословно "Нафтогаз": "Средства защиты и медицинское оборудование "Нафтогаз" приобрел для передачи медучреждениям Украины". 

 
скриншот с видеотрансляции 

Детали: "Мрия" доставила 111,5 тонн гуманитарного груза с медицинскими средствами. 

Сообщается, что это вторая часть груза от "Нафтогаза", потому что 5 мая самолет АН-22 "Антей" также привез в Киев 31,5 тонны благотворительного груза "современной медицинской помощи". 

 
скриншот с видеотрансляции 

Встречать самолет в аэропорту "Антонов" в смт. Гостомель будут в представители высшего руководства страны.

Предыстория:

  • 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
  • Зеленский тогда сказал, что к поставке была причастна "не только государственная команда, но и бизнес-участники". Говоря о масках из груза, президент отметил, что они пойдут не только врачам, но и в аптеки. Однако тогда не озвучивалось, кто занимался закупкой.
  • Позже собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". Он писал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.
  • В Офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
  • 28 апреля Офис президента заявил, что дальше поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19 будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.
  • Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что доставку медицинских товаров самолетом "Мрия" оплатила компания "Эпицентр", а президент его встретил, потому что "гордость". 

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусУкраинаКитайгуманитаркаНефтегаз
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