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В Украину эвакуировали еще почти 5 сотен человек, 1 поехал в обсерватор

Четверг, 7 мая 2020, 11:06

За прошедшие сутки в Украине тремя эвакуационными рейсами прибыли более 470 граждан.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники.

Пограничники измерили температуру и опросили прибывших о состоянии их здоровья.

Отмечается, что людей с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не было.

Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренный карантин с использованием приложения "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор.

В ГПСУ отмечают, что в целом пассажиропоток на государственной границе остается довольно низким.

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 000 человек.

Напомним: Люди, которые въезжают в Украину во время пандемии коронавируса, могут при пересечении границы вместо обязательной 14-дневной обсервации в специальном заведении выбрать самоизоляцию с приложением "Дій вдома", которое надо загрузить на смартфон.

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Украинская правда
Темы: карантинграница


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