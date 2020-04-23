Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином

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Четверг, 23 апреля 2020, 12:04

Кабинет министров определил порядок контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома".

Источник: постановление правительства №291 от 22 апреля, обнародованное на официальном сайте

Детали: Человек может выбрать 2 варианта контроля за самоизоляцией: уполномоченными органами или с помощью системы через мобильное приложение (на добровольной основе) с момента авторизации в нем.

При авторизации и внесении персональных данных устанавливается эталонная фотография.

После установки мобильного приложения в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения. В случае получения которых, человек должен в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

Дословно: "В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции".

Детали: Сам факт получения правоохранителями сообщения о нарушении условий самоизоляции не является основанием для привлечения человека к административной ответственности.

Однако представители Национальной полиции или Национальной гвардии должны выехать по месту жительства и проверить соблюдение человеком карантина.

Украинская правда
Темы: карантин Кабинет министров


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