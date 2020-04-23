Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином

Четверг, 23 апреля 2020, 12:04
Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином

Кабинет министров определил порядок контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома".

Источник: постановление правительства №291 от 22 апреля, обнародованное на официальном сайте

Детали: Человек может выбрать 2 варианта контроля за самоизоляцией: уполномоченными органами или с помощью системы через мобильное приложение (на добровольной основе) с момента авторизации в нем.

При авторизации и внесении персональных данных устанавливается эталонная фотография.

После установки мобильного приложения в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения. В случае получения которых, человек должен в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

Дословно: "В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции".

Детали: Сам факт получения правоохранителями сообщения о нарушении условий самоизоляции не является основанием для привлечения человека к административной ответственности.

Однако представители Национальной полиции или Национальной гвардии должны выехать по месту жительства и проверить соблюдение человеком карантина. В случае нарушения - правоохранители составляют админпротокол.

Что предшествовало: Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.

7апреля Министерство цифровой трансформации сообщил о запуске мобильного приложения "Дій вдома".

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
  • На заседании 22 апреля правительство еще раз продлило действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: