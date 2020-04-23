Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином
Кабинет министров определил порядок контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома".
Источник: постановление правительства №291 от 22 апреля, обнародованное на официальном сайте
Детали: Человек может выбрать 2 варианта контроля за самоизоляцией: уполномоченными органами или с помощью системы через мобильное приложение (на добровольной основе) с момента авторизации в нем.
При авторизации и внесении персональных данных устанавливается эталонная фотография.
После установки мобильного приложения в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения. В случае получения которых, человек должен в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.
Дословно: "В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции".
Детали: Сам факт получения правоохранителями сообщения о нарушении условий самоизоляции не является основанием для привлечения человека к административной ответственности.
Однако представители Национальной полиции или Национальной гвардии должны выехать по месту жительства и проверить соблюдение человеком карантина. В случае нарушения - правоохранители составляют админпротокол.
Что предшествовало: Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.
7апреля Министерство цифровой трансформации сообщил о запуске мобильного приложения "Дій вдома".
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
- На заседании 22 апреля правительство еще раз продлило действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов.