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В Киеве заработали 10 продуктовых рынков

Четверг, 7 мая 2020, 13:00

По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности".

Детали: По данным Кличко, в столице уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной, "Феофановский", "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский".

Другие рынки, по словам мэра, будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинпродукты


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