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"Голос" предложил переименовать ТКГ на "Общество коллективного геморроя"

Четверг, 7 мая 2020, 14:55
эльдар сарахман, уп

Фракция "Голос" предостерегает, что в Трехстороннюю контактную группу по ситуации на Донбассе со стороны государства-агрессора могут попасть одиозные чиновники из санкционного списка.

Источник: председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, выступая на внеочередном заседании парламента

Прямая речь: Уважаемые коллеги, вынужден покаяться. Я, мы, вся наша фракция недооценивали, который тонкий политик Владимир Зеленский. Нас убедил в этом указ, подписал президент. Указ 1620, которым он утвердил новый состав трехсторонней контактной группы - украинской делегации, которая занимается так называемым Минским процессом.

И дело даже не в том, что теперь за бюджетные средства у нас будет солидная делегация, состоящая из чиновников и глав парламентских комитетов в структуре, не являющейся официальной и решение которой не являются официальными и не имеют никаких юридических последствий.

Дело в том, что согласно заявлению руководителя Офиса президента господина Ермака он ждет такого же "зеркального" шага от российской стороны. Что это значит? Если люди с аналогичными должностями войдут в состав ТКГ, то мы получим яркую галерею персон, которые находятся в санкционном украинском списке".

Детали: По словам Рахманина, таким образом там может оказаться председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий, "который употребляет слово нацизм всегда, когда вспоминает Украину и угрожавший Украине войной, если будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины".

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, "который говорил, что Украина истребит всё население Донбасса и призывавшего закрыть для Украины Керченский пролив".

Прямая речь: "Мы получим Ярослава Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера, это цитата" требовала превентивно уничтожить Украину ". Мы получим заместителя министра обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму. Я предлагаю, чтобы не было никаких иллюзий отдать должное мудрости президента и переименовать ТКГ в "Общество коллективного геморроя".

Что предшествовало: Указом от 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в ТКГ снова возглавил второй президент Украины Леонид Кучма.

В ее состав вошли:

  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
  • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
  • заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияГолос


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