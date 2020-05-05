Все разделы
Укр / Рус

Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ: главный – Кучма

Вторник, 5 мая 2020, 15:06

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Источник: сайт президента

Детали: Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

В ее состав вошли:

  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
  • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
  • заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Прямая речь Ермака: "Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМинские соглашенияДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Видео, фотоПолиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник

В Раду внесли закон, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей

В Киеве приоткрыли кофейни, заработали три продуктовых рынка

Шмыгаль: Скорее всего, карантин продлим и после 22 мая

инфографикаОфис президента показал отчет фонда по борьбе с COVID-19

Кабмин собирается расширить ослабление карантина

Все главные новости...
****
Зеленский
Реквием по медреформе
В плену иллюзий: как маленькие победы Зеленского ведут Украину к большому поражению
ОП: "Эпицентр" оплатил самолет из Китая, а президент его встретил, потому что "гордость"
Последние новости
15:12
Нужно ли массовое ношение масок. Мысли ученых
15:06
Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ: главный – Кучма
14:55
Количество безработных увеличилось на 50% - Центр занятости
14:39
Для школьников разработали уроки о COVID-19. Почему именно будут учить
14:38
Видео, фотоПолиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
14:37
Google и Apple запретят отслеживать геолокацию людей с коронавирусом
14:33
Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу: время чиновников
14:13
Погода в Украине: дожди, грозы, возможен град, а в Карпатах - снег
13:55
ИнфографикаУкраинцы винят СССР и Германию в начале Второй мировой войны
13:43
Экономика будет расти на 10%, если кредитовать предпринимателей на 400 миллиардов ежегодно – Петрашко
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!