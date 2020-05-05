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Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ: главный – опять Кучма

Вторник, 5 мая 2020, 15:06
Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ: главный – опять Кучма

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Источник: сайт президента

Детали: Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

В ее состав вошли:

  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
  • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
  • заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Прямая речь Ермака: "Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций".

Предыстория: Раньше Ермак рассказывал об идее усиления украинской команды в Минске.

По его словам, ОП выступил с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также в каждую подгруппу добавляется по 1 представителю на уровне не ниже замминистра.

Также было решено, что, кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут руководители нескольких профильных комитетов Верховной Рады.

Ермак выразил надежду, что на такое же усиление пойдут и россияне, и "переговоры станут более эффективными".

Украинская правда

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Темы: ТКГЗеленскийДонбассвойнаМинские соглашения
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