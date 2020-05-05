Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ: главный – Кучма
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Источник: сайт президента
Детали: Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая.
Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.
В ее состав вошли:
- вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
- председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
- заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
- председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
- заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
- председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).
Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.
Прямая речь Ермака: "Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций".