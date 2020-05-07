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Мэр Москвы говорит, что реальное число больных COVID-19 в три раза больше официальных данных

Четверг, 7 мая 2020, 17:41

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил реальное число больных коронавирусом в российской столице в 300 тысяч человек, при том что официальная статистика по состоянию на 7 мая говорит об 92 тысячах 676 подтверждённых случаях.

Источник: комментарий Собянина телеканалу "Россия 24", указ Собянина на сайте мэрии Москвы, штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Прямая речь: "По срикрининговым исследованиям их в районе где-то 2-2,5% от всего населения Москвы. В перерасчете на цифры это около 300 тысяч".

Детали: По словам Собянина, задача города как раз максимально выявить больных и посадить их на карантин, чтобы они не заражали соседей и коллег по работе.

Он также добавил, что в Москве за неделю в два раза увеличили количество проводимых тестов на коронавирус.

При этом за последние две недели количество госпитализаций с COVID-19 не увеличилось, а 7 мая число госпитализированных и выписанных после выздоровления показало положительную динамику.

Вместе с тем Собянин продлил карантин в Москве до 31 мая. Согласно указу, москвичи с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в транспорте, включая такси, и в магазинах.

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Предыстория:  

  • За последние сутки в России было выявлено 11 231 новых случаев заражения COVID-19, из них 6703 случаев в Москве.
  • Общее число заболевших в РФ превысило 177 тысяч человек, из них более 92,6 тысячи в Москве.
  • За весь период в России умерли 1625 человек, преодолели болезнь – 23 тысячи 803.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус


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