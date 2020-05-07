7 мая вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: Против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

Также по позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.

Воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Украинские военнослужащие дали российским оккупантам достойный ответ. Потери врага уточняются.