7 мая вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: Против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

Также по позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Украинские военнослужащие дали российским оккупантам достойный ответ. Потери врага уточняются.