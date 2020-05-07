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В Украине посчитали количество зараженных COVID-19 в СИЗО

Четверг, 7 мая 2020, 22:06
В Украине посчитали количество зараженных COVID-19 в СИЗО

В пенитенциарных учреждениях Украины по состоянию на 7 мая подтверждено три случая коронавируса у заключенных и еще 12 у персонала.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "На сегодняшний день официально зарегистрировано 3 случая заражения COVID-19 в заключенных и 12 – у персонала. Поскольку противоэпидемических мероприятий в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит".

Детали: Она обратилась в Минздрав с просьбой обеспечить учреждения пенитенциарной системы необходимыми тестами.

Нагадаємо: У Чернівецькому СІЗО в ніч на 25 квітня ув'язнені влаштували бунт проти прийняття до СІЗО ув’язненого з COVID-19.

Украинская правда
Темы: омбудсменСИЗОкоронавирусэпидемия
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