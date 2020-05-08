Степанов о медреформе: Не адаптирована к украинским реалиям
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что медицинская реформа создана бывшей командой во главе с и.о. министра Ульяной Супрун "не о бесплатной медицине, не об достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".
Источник: Степанов в facebook
Прямая речь: "Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой.
Но они забыли, что это их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем.
В том виде, в каком мы ее получили, – это реформа не о бесплатной медицине, не об достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов".
Детали: Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям в чем ее суть, потому что, "наверное, и сами не не осознавали, что делали".
Степанов также считает, что проведенная реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.
Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".
Ради этого, у него "хватит силы и политической воли".
Что предшествовало: Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что медицинскую реформу никто не будет прекращать.
Напомним:
- Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.
- Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.