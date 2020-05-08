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Степанов о медреформе: Не адаптирована к украинским реалиям

Пятница, 8 мая 2020, 00:47
Фото: facebook Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что медицинская реформа создана бывшей командой во главе с и.о. министра Ульяной Супрун "не о бесплатной медицине, не об достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".

Источник: Степанов в facebook

Прямая речь: "Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой.

Но они забыли, что это их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем.

В том виде, в каком мы ее получили, – это реформа не о бесплатной медицине, не об достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов".

Детали: Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям в чем ее суть, потому что, "наверное, и сами не не осознавали, что делали".

Степанов также считает, что проведенная реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.

Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".

Ради этого, у него "хватит силы и политической воли".

Что предшествовало: Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что медицинскую реформу никто не будет прекращать.

Напомним:

  • Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.
  • Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

Украинская правда
Темы: Минздравреформыздоровьемедицина


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