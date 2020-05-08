За сутки в мире зарегистрировано более 95 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки во всем мире зафиксировали 95,217 тысяч случаев заражения коронавирусом и 5566 смертей от болезни.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости коронавирусом

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в США – более 29 тысяч. В России за это время подтвердили более 11 тысяч заражений, в Бразилии – почти 8,5 тысяч, в Великобритании – 5,6 тысяч, в Перу – более 3 тысяч.

В Испании, которая ранее была лидером по темпам распространения болезни, за минувшие сутки диагностировали 3173 случая заражения.

Больше всего смертей за указанный период зарегистрировали также в США – 2109 жертв. Кроме того, в Бразилии погибли 600 человек, в Великобритании – 539, в Италии – 274, в Испании – 213, в Мексике – 197, во Франции – 178 и 176 жертв в Канаде.

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Напомним: