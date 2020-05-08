COVID-19 в Украине: за сутки умер 21 человек, но выздоровело рекордное количество пациентов

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 мая, ЦОС

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие заболевания. При этом 310 пациентов выздоровели. Это рекордная цифра за все время пандемии".

Деталі: За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели)

Волынская обл. - 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели)

Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели)

Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели)

Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели)

г. Киев - 1721 (127 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (109 выздоровели)

Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (12 выздоровели)

Львовская обл. - 660 (138 выздоровели)

Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 583 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели)

Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели)

Сумская обл. - 147 (66 выздоровели)

Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)

Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)

Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)

Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)

Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: