COVID-19 в Украине: за сутки умер 21 человек, но выздоровело рекордное количество пациентов
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 мая, ЦОС
Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие заболевания. При этом 310 пациентов выздоровели. Это рекордная цифра за все время пандемии".
Деталі: За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.
Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели)
Волынская обл. - 424 (118 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели)
Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели)
Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели)
Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели)
Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели)
г. Киев - 1721 (127 выздоровели)
Киевская обл. - 916 (109 выздоровели)
Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (12 выздоровели)
Львовская обл. - 660 (138 выздоровели)
Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели)
Одесская обл. - 583 (23 выздоровели)
Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели)
Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели)
Сумская обл. - 147 (66 выздоровели)
Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)
Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)
Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)
Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)
Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).