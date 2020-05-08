Зеленский приехал на границу с Россией почтить погибших во Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Источник: пресс служба президента о его рабочей поездке в Луганскую область

Дословно Офис президента: "Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне.

Президент возложил цветы у Вечного огня, а также поставил лампадки у скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прильнула освобожденная из нацистской неволи женщина.

Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри – музей "Землянка". На постаменте надпись: "Украина – освободителям". Скульптурная композиция – лишь часть мемориального комплекса в центре поселка.

Рядом с памятником – братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, которое было первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли".

Напомним: В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году из-за эпидемии COVID-19 и карантина в Украине не будет массовых мероприятий в эти дни, но премьер-министр Денис Шмыгаль поручил местным властям отметить ветеранов войны 1941-1945 годов.

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