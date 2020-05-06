Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Мы накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий.

Единственная просьба к главам областных государственных администраций – лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.

Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином".