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Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

Среда, 6 мая 2020, 13:29
Мы не будем проводить массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Мы накануне Дня памяти 8-го и 9-го мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий.

Единственная просьба к главам областных государственных администраций – лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.

Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином".

Напомним: В России планировали пышно отметить 75-летие Победы в войне 1941-1945 годов. Из-за эпидемии COVID-19 парад со зрителями Кремлю пришлось перенести, но 9 мая в России планируют провести 47 авиапарадов и устроить салюты ко Дню Победы.

Беларусь же, несмотря на пандемию коронавируса, планирует провести парад в честь 9 мая в Минске. Более того, президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать на него. Также на параде в Минске ждут некоторых российских депутатов и сенаторов.

В Украине карантин продлен до 22 мая, хотя ряд карантинных органичений отменят с 11 мая.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: празднованиякарантин
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