Зеленский о войне: Украина вместе с миром говорит "никогда снова"

Президент Владимир Зеленский напомнил, что во Второй мировой войне погибли более 8 миллионов украинцев, он призвал не дать больше повториться такой катастрофе.

Источник: обращение главы государства по случаю Дня памяти и примирения участников Второй мировой войны

Детали: Президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в Луганской области, неподалеку от села Пивневка, где в декабре 1942 года начали выгонять гитлеровских оккупантов с украинской земли.

По словам президента, в этот день Украина отдает дань уважения тем, кто защищал мир и Украину от нацизма, и чествует подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

Прямая речь: "В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира – момент падения и капитуляции нацистского режима. Всего за одну минуту можно изменить мир. Можно спасти его. А можно – уничтожить. Отдать приказ на первый обстрел, следствием которого станут десятки миллионов человеческих жизней.

В этот день Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать просто формальностью (...).

За 6 лет войны погибло более 8 миллионов украинцев. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. И я не знаю, возможно ли вообще в полной мере осознать эти цифры.

Миллионы искалеченных судеб. Миллионы шрамов на земле в виде могил. Миллионы детей, которые больше не услышат родительскую сказку перед сном. Миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей. Миллионы домов, в которые никто не вернется. Миллионы писем, оставшихся без ответа. Миллионы ненаписанных книг, стихов и песен. Миллионы несказанных "Я тебя люблю".

И все это вместе – миллиарды причин для человечества не допустить подобное никогда снова".

Другие подробности: Зеленский процитировал несколько воспоминаний тех, кто пережил Вторую мировую войну.

Он отметил, что война 1939-1945 годов принесла пустоту, которую можно заполнить молитвой и рассказами молодому поколению об ужасах Второй мировой войны, чтобы такое больше не повторилось.

Президент также сообщил, что в Меловском районе Луганской области вскоре будет восстановлен "символ нашей памяти – памяти всех, кто погиб за Украину".

Напомним: Украина уже 6 лет страдает от агрессии со стороны России, которая в 2014 году аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на Донбассе, который всячески поддерживает до сих пор.

Россия в информационном пространстве пытается представить себя единоличной победительницей во Второй мировой войне, которую называет по советскому обычаю "Великой отечественной".