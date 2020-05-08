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Супрун, Притула и Соколова больше всех влияют на молодежь в Facebook – IREX

Пятница, 8 мая 2020, 16:56
Супрун, Притула и Соколова больше всех влияют на молодежь в Facebook – IREX

Наибольшее влияние на украинскую молодежь в соцсетях имеют бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, журналистка Янина Соколова и шоумен Сергей Притула, свидетельствует исследование Совета по международным исследованиям и обменам (IREX).

Источник: hromadske со ссылкой на исследование IREX

Детали: Совет по международным исследованиям и обменам вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа SemanticForce исследовали, кто и как из публичных людей больше всего влияет на украинскую молодежь (14-35 лет) в социальных сетях.

Аналитики проанализировали аккаунты публичных людей в Facebook, Instagram, YouTube и VKontakte. Но их влияние на молодежь определяли исключительно по Facebook, поскольку там происходит наибольшая активность.

По основным темам – такими, как вопрос национальной идентичности, социальные и экономические возможности и общественная активность, – исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков. Из всех проанализированных данных составляли рейтинг "влиятельности".

Так, аналитики определили, что наиболее влиятельными для молодежи в социальных сетях является бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоу-мен и телеведущий Сергей Притула.

Если к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, то Соколова имеет наибольшее влияние в центральных регионах, а Притула – в центральных и западных.

 

Также в топ-10 "влиятельных" вошли аккаунты бывшего парламентария Борислава Березы, ветерана и блогера Валерия Ананьева, бывшего политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, писательницы Оксаны Забужко, журналиста и телеведущего Сергея Иванова, певца и народного депутата Святослава Вакарчука и блогера Анатолия Шария.

 

Аналитики также говорят, что организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные люди.

Среди самых влиятельных: портал Освіта.ua (в целом по Украине), проект открытых онлайн-курсов Prometheus и скаутская организация "Пласт" (в центральных и западных регионах).

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Темы: соцсетиfacebookСупрун
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