Глава парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва на 13 мая, на нем, среди прочего, планируют провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Разумков собирает парламентариев по требованию 158 депутатов.

Заседание должно начаться в следующую среду в 10 утра.

На нем планируют рассмотреть 26 вопросов.

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