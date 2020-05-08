Разумков собирает депутатов на среду
Пятница, 8 мая 2020, 17:49
Глава парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва на 13 мая, на нем, среди прочего, планируют провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Разумков собирает парламентариев по требованию 158 депутатов.
Заседание должно начаться в следующую среду в 10 утра.
На нем планируют рассмотреть 26 вопросов.
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