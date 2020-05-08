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Раду собирают на среду: "антиколомойський" закон, возобновление работы, Кабмин

Пятница, 8 мая 2020, 17:49
Раду собирают на среду: антиколомойський закон, возобновление работы, Кабмин

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание на 13 мая, на нем, среди прочего, планируют провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Разумков собирает парламентариев по требованию 158 депутатов.

Заседание должно начаться в следующую среду в 10 утра.

На нем планируют рассмотреть 26 вопросов.

В частности, это проект постановления о возвращении с 18 мая Верховной Рады к обычному режиму работы по календарному плану и отмене карантинного формата (№3434). Также планируется рассмотреть изменения в регламент Верховной Рады.

Среди ключевых вопросов – проект так называемого "антиколомойского" закона: о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д). Он необходим для сотрудничества с МВФ. Комитет уже утвердил все правки.

Также планируется рассмотреть изменения в Налоговый кодекс относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни COVID-19.

Есть в повестке дня и проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19).

Есть и проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина (№3297).

Также планируется рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (№3377).

Внесены на рассмотрение изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты или члена Счетной палаты (№3354).

Также в повестке дня проект закона об оборонных закупках.

Планируется рассмотреть изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", оптимизация сети и функционирование центров предоставления административных услуг, изменения к закону "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования, прочее.

Темы: Верховная РадаНБУбанкиКоломойский
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