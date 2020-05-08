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На День Победы перекроют центр Киева

Пятница, 8 мая 2020, 19:35
На День Победы перекроют центр Киева

9 мая движение в центре столицы будет перекрыто, несмотря на то, что парада ко Дню Победы не будет, за порядком будут следить полицейские и нацгвардейци.

Источник: Патрульная полиция, Национальная полиция  

Дословно патрульная полиция: "8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и будет ограничена возможность парковки. Запрет на парковку начнет действовать 8 мая с 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий".

Детали: Движение ограничат:

  • на площади Арсенальной;
  • ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы);
  • ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);
  • аллее Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы);
  • ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской). 
     

В Нацполиции добавили, что готовы к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий 9 мая.

Отмечается, что в День Победы на территории государства запланировано проведение около 340 мероприятий (около 290 возложений цветов и 50 автопробегов).

В это время за соблюдением порядка будут следить более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция ожидает провокаций и уже сейчас проводит предупредительную работу.

Он также призвал правоохранителей не штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы, а вместо этого обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложение цветов с соблюдением карантинных мероприятий.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят. 

Украинская правда

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Темы: полицияДень Победы
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