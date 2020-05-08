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Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве

Пятница, 8 мая 2020, 23:07
Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко попросил председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили решить вопрос со сносом цеха №5 завода "Большевик" для достройки Шулявского моста.

Источник: Кличко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 8 мая

Прямая речь Кличко: "Михеил, прошу вас... Вот есть Шулявский мост, есть 5-ый цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже летом должны было полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает эту старую рухлядь, на которой растут деревья.

На государственном уровне мы стучим-стучим-стучим. Я даже угрожал, что я сяду на экскаватор и снесем к чертовой матери этот 5-й цех. Инфраструктура города. Пожалуйста. Я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, будем вам очень благодарны".

Детали: Саакашвили на это ответил, что прекрасно знает, о чем идет речь, и напомнил, как сам садился на трактор и сносил заборы олигархов на пляжах Одессы.

Вместе с тем он заявил, что "сейчас надо не стрелки друг на друга переводить, а вместе садиться и все эти дыры затирать".

Предыстория:

  • Киевсовет в декабре 2019 года заявил, что планирует выкупить цех №5 завода "Большевик" и снести его, чтобы достроить Шулявский мост.
  • В то же время в КГГА сообщили, что Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость цеха №5 в 700 миллионов гривен, и что город не будет платить завышенную цену.
  • 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкоКиевСаакашвили
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