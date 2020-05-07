Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Источник: указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ"

Прямая речь Зеленского: "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".

Детали: Зеленский подписал указ 7 мая.

Также этим указом он назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Что было раньше: 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.

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