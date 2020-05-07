Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Источник: указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ"
Прямая речь Зеленского: "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".
Детали: Зеленский подписал указ 7 мая.
Также этим указом он назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Что было раньше: 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.
Предыстория:
- В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
- В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
- Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
- Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
- Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.