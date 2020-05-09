Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов

Три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Министр напомнил, что на этой неделе провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения, с участием заместителей председателей ОГА, где потребовал отчитаться по каждой области о ситуации с надбавками медикам до конца рабочего дня 8 мая.

Прямая речь: "Во-первых, три области вообще не отчитались – это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.

Во-вторых, по тем отчетах, которые мы увидели, я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат – 14900 грн, или 870 грн каждому. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит".

Детали: Министр вновь заверил, что все без исключения медработники, которые должны были получить доплату за март, ее получат.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента и премьер-министр.

Прямая речь: "Я буду докладывать и премьеру, и президенту по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками, работавшими и работающими с больными COVID-19".

"Опираясь на свой опыт работы руководителем области, могу сказать, что после получения средств на выплату зарплаты, когда четко механизм установлен государством, максимальный срок – это неделя. И у нас уже происходит некий квест, с позволения сказать, когда мы ищем, почему не были выплачены средства нашим медработникам".

Детали: Степанов подчеркнул, что со своей стороны правительство и Минздрав выполнили все свои обещания относительно доплат медикам в полном объеме еще до 15 апреля.

905 млн гривен медицинской субвенции были перечислены в регионы. По словам министра, 181 млн гривен был выделен именно на доплаты медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март, и эта сумма полностью покрывала потребность на выплату 300% надбавки.

Что предшествовало: Раньше Степанов приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться по каждой больнице и каждому медработнику, которым должны быть выплачены надбавки за работу с больными COVID-19.

6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавирусу, иначе руководители могут остаться без должности.