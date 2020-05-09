На станции "Академик Вернадский" впервые умер украинец

8 мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

Источник: Национальный антарктический научный центр, ВВС News Украина

Детали: Руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что, по предварительной информации, повар "покончил с собой из-за личных проблем".

В комментарии BBC News Украина Дикий рассказал, что остальные 10 участников экспедиции от 8 мая готовят по очереди.

НАНЦ выясняет, есть ли шансы доставить на станцию другого повара – возможно, с иностранным ледоколом, который будет проходить возле станции.

Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть проблематично – сама двадцать пятая экспедиция добиралась до станции больше месяца.

Это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.

Что предшествовало: 25-украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию ​​"Академик Вернадский" 21 апреля.

По словам главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого, из-за коронавируса и карантина у 25-й экспедиции было самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду.

В частности, из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вернулась в Киев.

В конце марта 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили, где они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".