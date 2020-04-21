Украинские полярники добрались до "Академика Вернадского"

25-украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию ​​"Академик Вернадский".

Источник: пресс-служба МОН

Дословно: "Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский".

После 6 дней пути кораблем команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) 21 апреля 2020 года".

Детали: На "Вернадском" их ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые отзимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, которые находится в Антарктиде несколько месяцев.

По словам главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого, из-за коронавируса и карантина у 25-й экспедиции было самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду.

В частности, из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вернулась в Киев.

В конце марта 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили, где они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля.

В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.