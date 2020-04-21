Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские полярники добрались до "Академика Вернадского"

Вторник, 21 апреля 2020, 14:11
Украинские полярники добрались до Академика Вернадского

25-украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию ​​"Академик Вернадский".

Источник: пресс-служба МОН

Дословно: "Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский".

После 6 дней пути кораблем команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) 21 апреля 2020 года".

Детали: На "Вернадском" их ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые отзимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, которые находится в Антарктиде несколько месяцев.

 

По словам главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого, из-за коронавируса и карантина у 25-й экспедиции было самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду.

В частности, из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вернулась в Киев.

В конце марта 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили, где они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

 

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля.

В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобразования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Минобразования
Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО
Новый глава МОН Лисовый обвиняется в плагиате: реакция министра и детали ситуации
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: