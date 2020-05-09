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Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили и чего конкретно от него ждет

Суббота, 9 мая 2020, 20:09
Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили и чего конкретно от него ждет

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ и когда ожидает результатов его работы.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента на брифинге в рамках рабочей поездки в Закарпатье

Детали: По его словам, Саакашвили, будучи президентом Грузии, действительно смог побороть коррупцию и осовременить работу таможни.

Прямая речь: "Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни.

Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь - реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался.

Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми, это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиЗеленскийреформы
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