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Трамвай "Сталино" и "Победа" Пушилина: появились фото гуляний 9 мая в ОРДЛО

Суббота, 9 мая 2020, 21:22

В оккупированных Донецке и Луганске захватчики устроили "победные" автопробеги в честь 9 мая, запустили "победный" трамвай и привлекли к мероприятию байкеров с флагами СССР.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: местные интернет-ресурсы ОРДЛО, на которые ссылается ТАСС, отмечают, что тысячи жителей съехались на своих машинах в Донецк, "чтобы принять участие в автопробеге Великой Победы".

В Донецке колонну возглавил главарь "ДНР" Денис Пушилин на советском автомобиле "Победа".

 

Аналогичным образом 9 мая отмечали и в Луганске. Колонны машин разъезжали по оккупированному городу с символикой СССР и флагами "республик" ОРДЛО.

При этом акцию в Луганске организовал "депутат народного совета" ОРЛО Денис Колесников.

 
 
 

Темы: ОРДЛО9 маяоккупацияДонецкЛуганск


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