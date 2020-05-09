Трамвай "Сталино" и "Победа" Пушилина: появились фото гуляний 9 мая в ОРДЛО

В оккупированных Донецке и Луганске захватчики в честь 9 мая устроили "победные" автопробеги, запустили "победный" трамвай и привлекли к мероприятию байкеров с флагами СССР.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: местные интернет-ресурсы ОРДЛО, на которые ссылается ТАСС, отмечают, что тысячи жителей съехались на своих машинах в Донецк, "чтобы принять участие в автопробеге Великой Победы".

В Донецке колонну возглавил главарь "ДНР" Денис Пушилин на советском автомобиле "Победа".

Аналогичным образом 9 мая отмечали и в Луганске. Колонны машин разъезжали по оккупированному городу с символикой СССР и флагами "республик" ОРДЛО.

При этом акцию в Луганске организовал "депутат народного совета" ОРЛО Денис Колесников.