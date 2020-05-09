Трамвай "Сталино" и "Победа" Пушилина: появились фото гуляний 9 мая в ОРДЛО
Суббота, 9 мая 2020, 21:22
В оккупированных Донецке и Луганске захватчики в честь 9 мая устроили "победные" автопробеги, запустили "победный" трамвай и привлекли к мероприятию байкеров с флагами СССР.
Источник: российское издание ТАСС
Детали: местные интернет-ресурсы ОРДЛО, на которые ссылается ТАСС, отмечают, что тысячи жителей съехались на своих машинах в Донецк, "чтобы принять участие в автопробеге Великой Победы".
В Донецке колонну возглавил главарь "ДНР" Денис Пушилин на советском автомобиле "Победа".
Аналогичным образом 9 мая отмечали и в Луганске. Колонны машин разъезжали по оккупированному городу с символикой СССР и флагами "республик" ОРДЛО.
При этом акцию в Луганске организовал "депутат народного совета" ОРЛО Денис Колесников.