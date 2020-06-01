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Укрзализныця возобновила движение по Украине

Понедельник, 1 июня 2020, 09:58
Укрзализныця возобновила движение по Украине

С 1 июня Укрзализныця возобновила железнодорожные пассажирские перевозки по Украине.

Источник: УЗ в Facebook, министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "Поехали! Друзья, первый поезд отправился со станции Киев-Пассажирский до Константиновки. Дождь в дорогу – хорошая примета. Поэтому счастливого пути, пассажиры!".

Детали: С расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци. 

 

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 1 июня отправятся в путь более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов.

Он также добавил, что возобновили работу межобластных автомобильных пассажирских перевозок и работают над постепенным запуском авиасообщения.

Что было раньше: 1 июня Украина переходит к третьему этапу ослабления карантина, но в областях решение о снятии определенных ограничений будут принимать региональные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Предыстория:

  • Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что до запуска с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцякарантин
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