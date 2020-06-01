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Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина

Понедельник, 1 июня 2020, 09:51

1 июня большинство областей Украины переходят к третьему этапу ослабления карантина: смогут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновится пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.

На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.

Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но будем на страже своего здоровья".

 

По данным Министерства здравоохранения, критериям для ослабления карантина по состоянию на утро 1 июня не соответствуют Киев, Волынь, Донецкая область, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

 

Ранее МОЗ опубликовало противоэпидемические требования для работы спортзалов и бассейнов после карантина: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты, групповые занятия по предварительной записи и не более 10 человек, при индивидуальных занятиях в зале должно быть не более 1 человека на 10 кв. м, при групповых – на 5 кв. м.

"Укрзализныця" сообщала, что с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не за 45 или 60 дней, а также продумает меры эпидемической безопасности в поездах.

Предыстория:

  • Карантин действует в Украине с 12 марта с различными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения признала 11 марта.
  • Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений.
  • С 11 мая начался первый этап ослабления карантина.
  • С 22 мая состоялся переход на второй этап, с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня минимум (в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации). 22 мая 11 областей были не готовы к 2 этапу снятия карантинных ограничений.
  • Планировалось, что дальше ослабления могут происходить каждые 10 дней при условии положительной эпидемической динамики: с 1 июня – третий этап выхода из карантина, с 10 июня – четвертый, с 22 июня – пятый.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: карантинкоронавирусКабинет министровШмыгаль


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