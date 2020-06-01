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Стало известно, чем киевский "минер" угрожал "взорвать" мост

Понедельник, 1 июня 2020, 16:21

У задержанного мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве не было взрывного устройства.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии журналистам

Прямая речь: "Он сам позвонил и сказал, что находится на мосту Метро, у него взрывчатое вещество и требует полицию - встретиться. Свои требования он не сказал. Сразу был введен план полицейской спецоперации, перекрыто движение.

Он не проявлял агрессии, потом уже выяснилось, у него был какой-то баллон, от которого шли провода, в руке был пульт управления. Подъехали все наряды, с ним общались, выяснили его личность: он прописан в Вишневом, 1988 года рождения. Имеет два мелких административных правонарушениях, ничего криминального за ним не было.

Проводились переговоры. У него была несвязная речь, никаких требований не было, поэтому, когда выпала возможность, сработало подразделение, его отвлекли, он был задержан".

Детали: По словам Крищенко человек имел при себе муляж взрывчатки, там находилась земля. Мужчину доставили в райуправление, были вызваны медики, в том числе психологи, возбуждено уголовное производство по статье ложное сообщение о заминировании. Руководитель столичной полиции говорит, что мотивы мужчины будут уточняться: он упоминал о проблемах в семье и отсутствии жилья.

Что предшествовало: Около 14.00 1 июня в полицию поступило сообщение о "заминировании" моста Метро. По мосту прекратили движение транспорта и столичного метрополитена. На переговоры к злоумышленнику отправились правоохранители. О его мотивах и требованиях ничего не сообщалось.

В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевметрополиция


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