Бронетехника и снайперы: в Киеве снова "заминировали" мост Метро

Патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.

Источник: полиция Киева в Facebook, пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в комментарии "Украинской правде", пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook, "Киев Оперативный"

Прямая речь Мартынюка: "Движение сейчас перекрыто. На месте работает следственно-оперативная группа полиции".

Дословно полиция: "В 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро". На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко".

Фото полиции Киева

Детали: В то же время в метрополитен сообщили, сейчас "по техническим причинам" поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Фото полиции Киева

Правоохранители добавили, что в Киеве ввели специальную полицейскую операцию.

Чоловік погрожує підірвати міст Метро — поліцейські проводять з ним переговори. Під мостом збирається техніка, на місце прибули снайпери pic.twitter.com/C4XSYzOlJV — hromadske (@HromadskeUA) June 1, 2020

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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