Бронетехника и снайперы: в Киеве снова "заминировали" мост Метро
Патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.
Источник: полиция Киева в Facebook, пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в комментарии "Украинской правде", пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook, "Киев Оперативный"
Прямая речь Мартынюка: "Движение сейчас перекрыто. На месте работает следственно-оперативная группа полиции".
Дословно полиция: "В 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро". На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко".
Детали: В то же время в метрополитен сообщили, сейчас "по техническим причинам" поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Правоохранители добавили, что в Киеве ввели специальную полицейскую операцию.
Чоловік погрожує підірвати міст Метро — поліцейські проводять з ним переговори. Під мостом збирається техніка, на місце прибули снайпери pic.twitter.com/C4XSYzOlJV— hromadske (@HromadskeUA) June 1, 2020
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Предыстория:
- Вечером 18 сентября 2019 года вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.
- "Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.
- Через несколько часов Белько удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белько был задержан с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.
- Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.
- В январе 2020 года стало известно, что подозреваемого в "минировании" моста метро в Киеве Алексея Белько переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение.