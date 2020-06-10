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Украинский боксер объявил о завершении карьеры

Среда, 10 июня 2020, 00:13

Украинский боксер полутяжеловес Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры.

Источник:  tribuna.com

Детали: 33-летний боксер заявил, что пока воздержится от дальнейших комментариев. 

Последний поединок Гвоздик провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC в полутяжелом весе росийскому спортсмену Артуру Бетербиеву.

Справка: Александр Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).

Темы: спорт


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