Украинский боксер объявил о завершении карьеры

Украинский боксер полутяжеловес Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры.

Источник: tribuna.com

Детали: 33-летний боксер заявил, что пока воздержится от дальнейших комментариев.

Последний поединок Гвоздик провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC в полутяжелом весе росийскому спортсмену Артуру Бетербиеву.

Справка: Александр Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).