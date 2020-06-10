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Из-за коронавируса сотни миллионов людей могут пострадать от нехватки продовольствия — ООН

Среда, 10 июня 2020, 01:52
Из-за коронавируса сотни миллионов людей могут пострадать от нехватки продовольствия — ООН

Пандемия COVID-19 может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.

Источник: генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает "Интерфакс-Украина".

Детали: Гутерриш отметил, что число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает и если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся ЧС в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых". 

Прямая речь: "Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия Covid-19 только ухудшает ситуацию..

Более 820 млн человек голодают. У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".

Детали: генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок.

Темы: коронавирусООН
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