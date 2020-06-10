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Великобритания опередила Испанию по количеству заражений COVID-19

Среда, 10 июня 2020, 05:43
Великобритания опередила Испанию по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса в Испании на COVID-19 заболели 289 046 человек. В то же время в Великобритании уже зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в Великобритании с 290 581 случаев заболевания 40 883 человек умер, 1 257 пациентов выздоровели. Первые два диагностированы случаи COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Испании с 289 046 (+249) заболевших 27136 умерло, 150 376 человек выздоровели. 25 января в Испании подтвердили первые три случая заболевания коронавирусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусВеликобританияИспания
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