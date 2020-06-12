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Укр / Рус

Ежедневные рейды фиксируют 50-70 нарушений ресторанами карантина

Пятница, 12 июня 2020, 10:57

В регионах ежедневно проводятся рейды по заведениям общественного питания с проверкой соблюдения карантинных правил на фоне эпидемии коронавируса. Они фиксируют по 50-70 нарушений.

Источник: комментарий главы Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире hromadske

Прямая речь: "Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушения карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей".

Детали: По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", - отметил Рубан.

Темы: карантинкоронавирусбизнес


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