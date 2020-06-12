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Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию

Пятница, 12 июня 2020, 13:01
Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию

Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию и США без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, с 15 июня также станут возможными путешествия в Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, Турцию - без ограничений на границе и с тестированием по прибытии. Ранее сообщалось, что Украина и Турция возобновят регулярные пассажирские перевозки с 1 июля.

С 27 июня украинцы смогут посещать Тунис - с тестированием по прибытии в страну.

Криклий добавил, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

 

Следует отметить, что речь идет о прямых авиапутешествиях, на данный момент нельзя поехать, например, в Албанию автомобилем через территории других стран, которые пока не открыли границы для украинцев.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также выложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС

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Темы: карантинтуризмавиатранспортМининфраструктуры
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