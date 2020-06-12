Все разделы
Укр / Рус

На выходных в Украине невыносимая жара и грозы

Пятница, 12 июня 2020, 23:54

В субботу, 13 июня, в Украине ожидаются грозы и шквалы, температура днем ​​составит от 17 до 36°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Днем 13 июня на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33 °, на востоке страны до 36 °, в западных и южных областях 24-29 °; в Карпатах ночью 11-16 °, днем ​​17-22 ° ".

В Киеве вечером 13 июня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 18-20 °, днем ​​30-32 °. В Киевской области вечером также вероятны осадки. Температура ночью 15-20 °, днем ​​28-33 °.

14-15 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, 14 июня в северных, ночью в Карпатах и ​​Прикарпатье, днем ​​и в Одесской области местами значительные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м / с, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​23-28 °, на востоке до 31 °; в западных областях ночью 12-17 °, днем ​​20-25 °.

В Киеве и столичном регионе 14 июня местами значительные дожди, грозы. 15 июня кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​23-28 °.

16-17 июня ночью в Украине преимущественно без осадков, днем, кроме восточных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18 °, днем 23-29 ° (16 июня в западных областях 20-25 °), в восточных областях 27-32 °.

 

В Киеве и Киевской области 16-17 июня небольшие кратковременные дожди, местами грозы (ночью 16 июня без осадков). Температура ночью 13-18 °, днем ​​24-29 °.

В период с 18 по 22 июня в Украине ожидается жаркая неустойчивая погода. Местами кратковременные дожди, грозы; 18 июня в Украине, кроме запада, 21-22 июня в восточных, южных и большинстве центральных областей преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19 °, днем ​​25-31 °, в восточных и Днепропетровской областях местами 30-33°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
погода
В Днепре за несколько минут выпала полуторамесячная норма осадков – горсовет
Жаркое лето в Киеве побило уже два рекорда
Во время урагана на Львовщине погибла женщина
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...