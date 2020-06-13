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Депутат Бундестага ездил в Крым на переизбрание Путина за счет Росии

Суббота, 13 июня 2020, 13:52
Депутат Бундестага ездил в Крым на переизбрание Путина за счет Росии

Депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме в 2018 году провел четыре дня в аннексированном Крыму за счет комитета Госдумы России по международным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Журналисты ссылаются на данные, которые сам Эме указал в декларации для Парламентской ассамблеи Совета Европы, куда он также входит.

Поездка немецкого парламентария состоялась во время переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ в марте 2018 года. В Крыму Эме называл себя "международным наблюдателем" и хвалил организацию выборов.

При этом Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять на голосование на аннексированый полуостров своих международных наблюдателей. А после выборов ЕС расширил санкции в отношении России.

Депутаты Бундестага по закону не могут принимать "денежные отчисления" в обмен на представительство интересов соответствующего спонсора. При этом Эме многократно требовал отмены санкций против России и выступал за возвращение РФ в ПАСЕ.

Сам Ульрих Эме в ответ на запросы журналистов заявил, что предоставил всю информацию о своем визите в Крым в администрацию Бундестага.

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Темы: ГерманияКрым
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