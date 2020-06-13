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Укр / Рус

Число заразившихся коронавирусом в Польше превысило 29 тысяч

Суббота, 13 июня 2020, 14:56

В Польше в течение последних суток зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Почти половину новых случаев (209) зарегистрировали в Силезском воеводстве.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Польше заразились 29 017 человек.

В пятницу Минздрав Польши сообщал про 376 новых случаев коронавирус.

За последние сутки жертвами эпидемии стали 15 человек. Всего с начала кризиса умерли 1237 зараженных пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии более 14 тысяч пациентов.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием. В Украине в последнюю неделю также наблюдается рост новых случаев инфицирования.

Накануне Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что первая волна заражений коронавирусом прошла пик во всех государствах ЕС, кроме Польши и Швеции.



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