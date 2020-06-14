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Один из регионов Германии отменяет карантин

Воскресенье, 14 июня 2020, 09:59
Один из регионов Германии отменяет карантин

Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, отменившей практически все введенные ранее ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Тюрингии со вчерашнего дня разрешено устраивать семейные праздники, собираться большими группами на обед и вечеринки.

Если раньше разрешалось собираться только людям максимум из двух домохозяйств, то теперь действуют только рекомендации, что не стоит собираться под одной крышей более чем десятью людям. Впрочем, за несоблюдение этих рекомендаций никаких штрафных санкций не предвидится.

Однако отмена ограничений социальных контактов не коснулась правил минимальной дистанции и гигиены - они останутся.

В Тюрингии, как и везде в Германии, граждане и дальше будут носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте - автобусах, поездах и трамваях. Кроме того, дискотеки и бордели остаются закрытыми.

 

Хотя некоторые федеральные земли, например, Бавария и Гессен, скептически оценивают этот шаг власти Тюрингии, с понедельника, 15 июня, аналогично ослабить ограничения планирует и соседняя земля Бранденбург.

Вместе с тем, в большинстве федеральных земель Германии ограничения социальных контактов продлятся как минимум до конца июня.

Напомним, скандал в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли выбрали голосами ультраправых, привел к переизбранию лидера ХДС.

Лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

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Темы: Германиякоронавирусэпидемия
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