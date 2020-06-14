В пункте пропуска "Шегини" сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в Польшу

В пункте пропуска пешеходов из Украины в Республику Польша "Шегини" в последнее время обострилась ситуация с пропуском людей.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространила Государственная пограничная служба Украины.

"По состоянию на 11:00 14 июня в пункте пропуска "Шегини", что во Львовской области, собралось около четырех сотен человек, которые ожидают пересечение границы с Республикой Польша. Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", - говорится в сообщении.

В понедельник в 11:00 в пункте пропуска "Шегини" состоится брифинг с участием руководства пограничного отряда по сложившейся ситуации.

За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3000 до 3500 человек и в ГПСУ говорят, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет.

"Со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины", - заявили пограничники.

Однако, по их данным, после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам Украины приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши.

"Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. Еще раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мерыми, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - напомнили в ГПСУ.

Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, вчера в пункте пропуска "Шегини" сотрудники ГУ ДСНС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды.

Учитывая ситуацию, граждан просят по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".