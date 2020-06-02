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СБУ разоблачила боевика из "группы Безлера", который пытал украинских военных

Вторник, 2 июня 2020, 13:32

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе бывшего боевика из "группы Безлера", который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения во временно оккупированном Донбассе.

Источник: сайт СБУ

Детали: Силовики установили, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

У боевиков он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. В частности, присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, фиксировал на камеру выбитые "признание" и размещал все это на сайтах террористов и в соцсетях.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году, когда начались криминальные разборки за передел сфер влияния между террористами, он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины.

Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. По месту его жительства провели обыски.

Боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: СБУДонбасстерроризм


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