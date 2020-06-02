Все разделы
Укр / Рус

Миллион долларов за кресло губернатора: СБУ показала задержание взяточников

Вторник, 2 июня 2020, 16:52

Правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook, пресс-служба СБУ

Дословно: "2 июня ... в кафе по проспекту Науки при получении первой части денег в сумме 150 тысяч долларов задержали 68 и 52-летних жителей Киева. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК". 

 

Детали: О мошенниках сообщила пострадавшая. По данному факту 23 марта открыли производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК.

Следователи установили, что в начале октября 2019 года знакомая потерпевшей предложила ей попробовать себя в политике в качестве кандидата в народные депутаты. Женщина пообещала, что она вместе с мужем будет помогать заявительнице в агитации, привлечении СМИ, вступлении в партию и тому подобное.

Женщины договорились встретиться в Киеве для подробного разговора с людьми. 10 октября 2019 года пострадавшая в столице передала в качестве задатка 60 тысяч долларов, но кандидатом в нардепы так и не стала и в выборах не участвовала.

30 апреля 2020 года потерпела еще раз встретилась со злоумышленниками в Киеве, чтобы вернуть свои деньги.

Но на этот раз мошенники предложили ее спутнику за 1 миллион долларов стать губернатором Харьковской области и за 100 тысяч долларов найти кандидатуру на должность руководителя Государственной фискальной службы в Харьковской области.

В качестве задатка злоумышленники просили передать им частями 500 тысяч долларов.

Следственные действия по делу продолжаются.

Что было раньше: Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер заявил, что в Харькове задержали двух киевлян, которые продавали должность главы ОГА и председателя областной налоговой.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьвзяткаполицияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Виха" или "Журавль": Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах

После 22 июня "адаптивный карантин" могут изменить - Ляшко

Сбор подписей за отставку Авакова: стало известно, кто за

Двое киевлян продавали за миллион долларов должность губернатора – председатель ОГА

фотоСБУ разоблачила боевика из "группы Безлера", который пытал украинских военных

Антоненко дал совет Авакову "эффектно выскочить" из дела Шеремета

Все главные новости...
Харьковская область
Двое киевлян продавали за миллион долларов должность губернатора – председатель ОГА
Медикам Харьковщины, которые заболели COVID-19, дадут по 10 тысяч помощи
Коронавирус: семь человек на Харьковщине находятся в реанимации
Последние новости
18:20
Рим критикует греческие ограничения в отношении туристов из Италии
18:15
Убийство сына Соболева: депутат просить сменить следователей и контроля Венедиктовой
18:04
Одесская ОГА поможет Ройтбурду остаться на должности директора музея
17:52
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
17:36
Австрия сделает полицейский участок из дома, где родился Гитлер
17:35
Во фракции Порошенко пообещали поддержать отставку Авакова, если будет голосование
17:32
УЗ ищет инвесторов для реформирования и обеспечения ведомственных больниц
17:32
"Виха" или "Журавль": Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах
17:10
После 22 июня "адаптивный карантин" могут изменить - Ляшко
17:09
"Король контрабанды" Альперин попытался "спрятать" элитный Mercedes от ареста
Все новости...