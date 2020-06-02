Миллион долларов за кресло губернатора: СБУ показала задержание взяточников

Правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook, пресс-служба СБУ

Дословно: "2 июня ... в кафе по проспекту Науки при получении первой части денег в сумме 150 тысяч долларов задержали 68 и 52-летних жителей Киева. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК".

Детали: О мошенниках сообщила пострадавшая. По данному факту 23 марта открыли производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК.

Следователи установили, что в начале октября 2019 года знакомая потерпевшей предложила ей попробовать себя в политике в качестве кандидата в народные депутаты. Женщина пообещала, что она вместе с мужем будет помогать заявительнице в агитации, привлечении СМИ, вступлении в партию и тому подобное.

Женщины договорились встретиться в Киеве для подробного разговора с людьми. 10 октября 2019 года пострадавшая в столице передала в качестве задатка 60 тысяч долларов, но кандидатом в нардепы так и не стала и в выборах не участвовала.

30 апреля 2020 года потерпела еще раз встретилась со злоумышленниками в Киеве, чтобы вернуть свои деньги.

Но на этот раз мошенники предложили ее спутнику за 1 миллион долларов стать губернатором Харьковской области и за 100 тысяч долларов найти кандидатуру на должность руководителя Государственной фискальной службы в Харьковской области.

В качестве задатка злоумышленники просили передать им частями 500 тысяч долларов.

Следственные действия по делу продолжаются.

Что было раньше: Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер заявил, что в Харькове задержали двух киевлян, которые продавали должность главы ОГА и председателя областной налоговой.